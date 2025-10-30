La Corsa dell’Olio storica edizione con 50 candeline

Reggello, 30 ottobre 2025 – Cinquant’anni di corsa, passione e territorio. La Corsa dell’Olio – I Quattro Frantoi, in programma sabato 1° novembre 2025, taglia lo straordinario traguardo della 50esima edizione, confermandosi come una delle manifestazioni più amate e identitarie della Toscana podistica. Un evento che da mezzo secolo unisce sport, cultura contadina e promozione del territorio, portando i partecipanti a correre tra gli uliveti e i borghi del Valdarno, nel cuore della zona di produzione dell’olio extravergine di Reggello, da sempre considerato tra i più pregiati della regione. Un’edizione davvero speciale, che sarà anche il 2° Memorial Sergio Calusi, organizzata con l’impegno e la passione della Asd Podisti Resco Reggello, sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze e con il patrocinio del Comune di Reggello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

