La Corsa dell’Olio storica edizione con 50 candeline
Reggello, 30 ottobre 2025 – Cinquant’anni di corsa, passione e territorio. La Corsa dell’Olio – I Quattro Frantoi, in programma sabato 1° novembre 2025, taglia lo straordinario traguardo della 50esima edizione, confermandosi come una delle manifestazioni più amate e identitarie della Toscana podistica. Un evento che da mezzo secolo unisce sport, cultura contadina e promozione del territorio, portando i partecipanti a correre tra gli uliveti e i borghi del Valdarno, nel cuore della zona di produzione dell’olio extravergine di Reggello, da sempre considerato tra i più pregiati della regione. Un’edizione davvero speciale, che sarà anche il 2° Memorial Sergio Calusi, organizzata con l’impegno e la passione della Asd Podisti Resco Reggello, sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze e con il patrocinio del Comune di Reggello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Opera di Claudia D'Agosta - Pastello ad olio su tela 60x40.. cavallo in corsa Vai su Facebook
Reggello-Vallombrosa, la 49esima edizione della storica corsa in salita. Foto e classifica - Un tracciato affascinante, che evoca paesaggi freschi e lussureggianti, solitamente risparmiati dalla calura estiva. lanazione.it scrive
Narni, Corsa Storica: con Leonardo Piciucchi la vittoria il trionfo è ancora rossoblu - NARNI Fraporta vince la Corsa Storica, Leonardo Piciucchi centra l'anello più piccolo e conquista il titolo 2025. Si legge su ilmessaggero.it
Presentata l'edizione 2026 della 1000 Miglia storica - Presentata oggi a Palazzo Loggia a Brescia la 1000 Miglia 2026, quarantaquattresima edizione della rievocazione della storica corsa, che si prepara a celebrare nel 2027 il centenario dalla prima edizi ... Secondo ansa.it