La compagna di Domenico stasera entrerà nella casa del Grande Fratello per restare | Valentina è arrabbiata

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, giovedì 30 ottobre, un colpo di scena. Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio, entrerà nella casa per restare. Simone De Bianchi, poi, incontrerà suo padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

compagna domenico stasera entrer224La compagna di Domenico stasera entrerà nella casa del Grande Fratello per restare: “Valentina è arrabbiata” - La compagna di Domenico dopo due confronti infuocati con il gieffino ha deciso di fare un'altra visita al padre di sua figlia. fanpage.it scrive

GF alla canna del gas, la compagna di Domenico torna nella casa per… restarci! - Passato un mese dall’inizio del Grande Fratello senza che nella casa sia accaduto nulla, il reality show ha deciso di giocarsi la più prevedibile delle carte: l’ingresso di Valentina Piscopo, compagna ... Lo riporta davidemaggio.it

compagna domenico stasera entrer224Chi è Domenico D’Alterio del Grande Fratello?/ “La compagna Valentina è all’oscuro di tante cose” - Stasera l’atteso confronto tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Compagna Domenico Stasera Entrer224