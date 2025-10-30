La cognizione del dolore Vincenzo Calafiore 30 Ottobre 2025 . C’è stato il tempo del “ Liceo Classico “ e si studiava, si studiava davvero, era un educare allo studio, agli approfondimenti, era un indirizzare alla conoscenza della – Grande Bellezza –, ho studiato e quindi avere un approccio con Orazio per esempio, ODI,I,11 o dell’imprevedibile germe della disobbedienza! Ora in questa mia età c’è l’acquisizione della Cognizione del dolore, vale a dire del prendere atto del grande fallimento sociale, questo che sto attraversando è il tempo della decadenza, non è progresso, è invece un grande regresso, un tornare a un medioevo oscuro, più semplicemente a un’era del cinghiale, la devastazione della cultura e della grande bellezza dell’umanità, della vita, dell’esistenza stessa se si vuole. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

