D opo il successo televisivo de La Ruota della Fortuna, Samira Lui è pronta a vivere un altro momento importante della sua vita. La showgirl e co-conduttrice convolerà a nozze con Luigi Punzo, il modello e imprenditore con cui condivide un legame solido da sette anni. A rivelare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha dedicato ai due la copertina del numero in edicola. Come vestirsi a un matrimonio in autunno: 5 look per le invitate X Leggi anche › Torna “La ruota della fortuna”: Gerry Scotti conduce da oggi con Samira Lui Samira Lui sposa Luigi Punzo: Gerry Scotti testimone. Per il grande giorno, Samira ha scelto un testimone d’eccezione: Gerry Scotti, con cui condivide la scena televisiva da più di un anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna dirà sì al compagno Luigi Punzo. Accanto a lei, nel giorno delle nozze, ci sarà l’amico e collega del piccolo schermo