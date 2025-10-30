La Cina è pronta al colpo di spugna sui sussidi statali ai costruttori di auto elettriche. Qualcosa che suona come surreale, assurdo, visti i fiumi di denaro pubblico che negli ultimi anni hanno inondato le case del Dragone. Soldi che hanno permesso ai gruppi dell’auto, a cominciare da Byd, per almeno un decennio di vendere veicoli a prezzi al di sotto dell’asticella del mercato e quindi fortemente concorrenziali (solo tra il 2016 e il 2020 sarebbero arrivati nelle casse dei costruttori cinesi circa 1,65 miliardi di yuan). Gli effetti si sono visti dentro e fuori la Cina. Dentro i confini del Dragone, i piccoli costruttori che hanno ricevuto meno sussidi dei fratelli maggiori sono stati letteralmente spazzati via dando vita a una sorta di guerra tra aziende. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina sulla via del libero mercato. Fine dei sussidi alle auto elettriche