La Chiesa Madre di Leverano ritorna al suo antico splendore dopo il restauro

30 ott 2025

LEVERANODopo circa tre anni di intensi lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento liturgico, la Chiesa Madre Santissima Annunziata di Leverano si appresta a riaprire le sue porte alla comunità. L’evento culmine di questo percorso sarà la solenne celebrazione della Dedicazione, fissata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

