La Chiesa Madre di Leverano ritorna al suo antico splendore dopo il restauro
LEVERANO – Dopo circa tre anni di intensi lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento liturgico, la Chiesa Madre Santissima Annunziata di Leverano si appresta a riaprire le sue porte alla comunità. L’evento culmine di questo percorso sarà la solenne celebrazione della Dedicazione, fissata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
INAUGURAZIONE ANNO CATECHISTICO Sabato 25 ottobre, in Chiesa Madre, ci siamo ritrovati tutti insieme, Ragazzi, Bambini, Genitori, Catechiste e Sacerdoti, per dare inizio al nuovo anno di formazione catechetica, in preparazione alla celebrazione dei S - facebook.com Vai su Facebook
La Chiesa Madre di Leverano ritorna al suo antico splendore dopo il restauro - Dopo un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento liturgico durato circa tre anni, ci si prepara alla celebrazione della Dedicazione, che si terrà sabato 15 novembre alle ore 18 ... Secondo lecceprima.it