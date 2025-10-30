La Chiesa celebra la vita eterna | anche in Friuli si ricordano i Santi e i defunti

Anche quest’anno la Chiesa si prepara a vivere la solennità di Ognissanti e la commemorazione di tutti i fedeli defunti. A Udine, l’arcivescovo Riccardo Lamba presiederà una solenne liturgia in Cattedrale sabato 1° novembre alle 10.30, mentre alle 15 nel cimitero urbano di San Vito celebrerà i. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

