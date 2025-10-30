La chiave tattica Così Dionigi ha vinto la sfida | imbrigliati gli esterni dall’inizio
Dionigi ha imbrigliato come meglio non avrebbe potuto il Modena e lo ha fatto arginando le fonti del gioco canarino, ovvero gli esterni. Nel primo tempo del derby è apparsa fin da subito chiara una scelta ben precisa dei granata, dal punto di vista tattico: libertà di impostazione a Magnino (che per naturali caratteristiche, ha una regia diversa da quella di Gerli ) e chiusura di ogni spazio sia centralmente che lateralmente. Presa di posizione che si è rivelata giusta, a conti fatti. Il Modena è riuscito solo una volta a giocare in verticale, a pochi minuti dal via, con quella azione tutta rapida che ha liberato Sersanti alla conclusione in area di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
**Aspetti chiave della metodologia calcistica del Real Madrid:** 1. Formazione dei giovani (La Fábrica) - • Sviluppo olistico: si concentra sulla crescita tecnica, tattica, fisica e psicologica. • Stile di gioco: enfatizza il calcio basato sul possesso palla e sull'attacco - facebook.com Vai su Facebook
L'inter ha giocato cosi dal 1'. A prescindere dal risultato. E il Napoli ha impostato quella partita di ripartenza dal 1' a prescindere dal risultato. Paradossalmente l'infortunio di De Bruyne ha "liberato" McTominay e Anguissa, semmai è quella la chiave tattica del " - X Vai su X
La chiave tattica. Così Dionigi ha vinto la sfida: imbrigliati gli esterni dall’inizio - Dionigi ha imbrigliato come meglio non avrebbe potuto il Modena e lo ha fatto arginando le fonti del gioco canarino,... Lo riporta msn.com