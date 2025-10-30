La Champions League cambia gusto di birra Dal 2027 addio Heineken arriva Budweiser
Il grande calcio europeo si prepara a un cambio storico nel suo sodalizio più longevo. Il più grande produttore di birra al mondo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), è in trattative esclusive con UC3, la joint venture tra la Uefa e i principali club europei, per sostituire Heineken come sponsor della birra nelle competizioni calcistiche maschili europee. Ne scrive Athletic Heineken abbandona la Champions League. Heineken, che dal 1994 è parte integrante della scenografia Champions, sembra ormai vicina a lasciare il testimone. Il secondo produttore di birra al mondo ha avuto accesso al miglior cartellone pubblicitario sportivo dal 1994, utilizzandolo per pubblicizzare Amstel durante le partite di Champions League fino al 2005 e poi la sua birra di punta negli ultimi due decenni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
