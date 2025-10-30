Si percorrerà la cerchia dei Torresotti, da Castiglione al Poggiale, seguendo il racconto degli importanti palazzi e complessi che si incontreranno lungo il tragitto. Sono i percorsi di ‘ Cool-Tour Street ’, decima edizione della rassegna dedicata ai beni culturali e storici della città. "Quest’anno abbiamo voluto concentrarci su tre tematiche – racconta l’ideatrice Daniela Delpozzo –: ‘Arte e musica’, ‘Incrocio tra acque e Mura’ e ‘Sulle tracce dei Bentivoglio’". Si parte lunedì 3 novembre alle 15: un viaggio nel tempo lungo la seconda Cerchia muraria, detta appunto dei Torresotti. Il percorso offrirà l’occasione di attraversare secoli di storia e si concluderà a Palazzo Ancarano, storica sede della Soprintendenza in via delle Belle Arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La cerchia dei Torresotti racconta il nostro passato