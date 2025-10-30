La causa da 4 miliardi di euro del Real Madrid all'UEFA | richiesta abnorme di risarcimento danni 

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Madrid ha dato mandato ai propri legali per procedere contro l'UEFA nella richiesta di risarcimento danni economici e di immagine a causa dell'"abuso di posizione dominante" del massimo organismo europeo di calcio. Per una cifra mai vista prima: almeno 5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

