La ’carica dei 101’ cani da tartufo in passerella
CITTÀ DI CASTELLO - La carica dei 101 (forse più) cani da tartufo in passerella. E’ in programma sabato primo novembre, alle ore 16 a Città di Castello la sfilata coi migliori cani, evento inserito nella 45esima edizione del salone nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (in programma da domani al 2 novembre). Il centro storico si trasformerà in un suggestivo "bosco metropolitano" per accogliere la sfilata lungo corso Vittorio Emanuele. L’omaggio è rivolto in particolare al lagotto romagnolo, razza iconica, ma anche a tutte le altre che contribuiscono a rendere Città di Castello una capitale nazionale del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
