La candidata Dem Guizzaro | Senza infrastrutture la Bassa padovana muore

«Senza infrastrutture adeguate, la Bassa padovana è destinata a un lento e inesorabile declino economico e sociale». Eleonora Guizzaro, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali, mette sul tavolo i numeri che certificano il divario tra l'area a sud-ovest della provincia e il resto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

