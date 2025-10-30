La candidata Dem Guizzaro | Senza infrastrutture la Bassa padovana muore

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Senza infrastrutture adeguate, la Bassa padovana è destinata a un lento e inesorabile declino economico e sociale». Eleonora Guizzaro, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali, mette sul tavolo i numeri che certificano il divario tra l'area a sud-ovest della provincia e il resto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

