Magenta (Milano) – Scoppia la polemica per le campane che cominciano a suonare alle sei. Troppo presto per chi vuole restare a dormire. Ma per la maggior parte dei magentini il suono delle campane fin dal primo mattino è invece benaugurale per la giornata. I contrari tuttavia sono particolarmente battaglieri, al punto che qualcuno ha avanzato perfino l’idea di una raccolta firme per porre fine alle levatacce. Nel mirino il campanile della basilica di San Martino, uno dei simboli della città. Il parroco, don Federico Papini, smorza i toni e chiarisce subito che le decisioni vengono prese dalla Curia ma il suono prodotto dalle campane di San Martino dovrebbe stare dentro i limiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La campana comincia a suonare alle 6: Magenta si divide tra mattinieri o nottambuli