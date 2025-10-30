La bufala della stilista marocchina e la spesa milionaria di Olena Zelenska a Parigi

Tra settembre e ottobre 2025, un video pubblicato su un canale YouTube poco noto ha dato il via a una storia diventata virale sui social che accusava Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, di aver speso oltre un milione di euro in abiti e accessori di lusso a Parigi durante la partecipazione alla “Coalizione dei volenterosi”. La notizia, ripresa e amplificata da siti come MaliActu.net, Le Quotidien e Shihab Presse, attribuiva la narrazione a una presunta stilista marocchina, Amina El Mansouri e a un giornalista inesistente, Ali Shehabi. Tuttavia, un’analisi approfondita mostra che si tratta di una bufala, costruita sulla base di foto prese fuori contesto e false identità, replicando schemi già utilizzati in campagne di disinformazione precedenti, come quelle legate a presunti acquisti Cartier e Bugatti da parte della stessa first lady. 🔗 Leggi su Open.online