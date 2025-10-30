La bufala del tatuaggio elettronico di Bill Gates per controllare la popolazione entro il 2030

Un video diffuso dal canale Telegram e Facebook di Dentro la Notizia sostiene che l’ex banchiera d’investimento Catherine Fitts abbia “rivelato” un piano dei “globalisti”, in cui Bill Gates avrebbe un ruolo centrale: introdurre denaro programmabile, identità digitali obbligatorie e perfino tatuaggi e inchiostri intelligenti sottocutanei per monitorare la salute e consentire pagamenti. Un collage di teorie del complotto riciclate che ormai girano da tempo. Nel filmato in questione, viene citato uno studio del MIT, finanziato in parte dalla Bill & Melinda Gates Foundation, come prova che questa tecnologia sarebbe parte di un progetto distopico con scadenza nel 2030. 🔗 Leggi su Open.online