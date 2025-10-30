La bonifica infinita dei capannoni Inalca a Reggio Emilia Le associazioni | Ci sono ancora amianto e carne putrefatta

Alle porte del centro storico di Reggio Emilia, la bonifica delle aree esterne ai capannoni industriali Inalca, interessati dall'incendio divampato nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 2025, prosegue. Da quasi 9 mesi. Senza essere terminata. Tra ordinanze comunali, sopralluoghi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAE) dell'Emilia Romagna, interventi prima di Iren Ambiente Spa e poi di ACR Reggiani Spa. Ma anche segnalazioni degli abitanti dell'area e la " mappatura informale " realizzata a metà luglio, insieme all'associazione Reggio Emilia Ripuliamoci, dal Comitato Amianto Zero.

