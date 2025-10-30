La bomba di Trump | Riprendiamo i test nucleari Lo fanno anche gli altri
Gli Stati Uniti riprendono i test nucleari. Pochi istanti prima dell'ncontro a Busan, in Corea del Sud, con il presidente cinese Xi Jinping il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver ordinato al Dipartimento della Difesa di "iniziare a testare" le armi nucleari statunitensi. La decisione giunge a stretto giro rispetto all'annuncio del presidente russo, Vladimir Putin, dello svolgimento di un test, avvenuto con pieno successo, di un drone sottomarino con capacità di lanciare bombe atomiche. Gli Stati Uniti non conducono test nucleari da 33 anni. "A causa dei test condotti da altri Paesi, ho chiesto al Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su un piano di parità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
