La bomba di Pellegatti | Trattative tra gli Steinbrenner e il Milan Cardinale vuole …
Carlo Pellegatti, esperto giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, in un video pubblicato in mattinata sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha parlato del piano che ha in mente Gerry Cardinale per il futuro del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pellegatti: “Cardinale vorrebbe cedere le quote di maggioranza del Milan agli Steinbrenner entro dicembre" - Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto un po' il punto su quello che potrebbe (e dovrebbe) essere il futuro ... Scrive milannews.it