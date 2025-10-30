Carlo Pellegatti, esperto giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, in un video pubblicato in mattinata sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha parlato del piano che ha in mente Gerry Cardinale per il futuro del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La bomba di Pellegatti: “Trattative tra gli Steinbrenner e il Milan. Cardinale vuole …”