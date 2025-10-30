La bimba ha una crisi epilettica la madre ha un malore | la polizia locale scorta l' auto in ospedale

Nei giorni scorsi, una pattuglia del Reparto Infortunistica della Polizia Locale di Parma, di rientro dal servizio scolastico, è intervenuta in viale Bottego per prestare assistenza a una famiglia che chiedeva aiuto lungo la strada. Il conducente del veicolo ha riferito che la figlia, di circa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

