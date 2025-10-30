La Bce prepara l’avvento dell’euro digitale La svolta di Firenze

Quattro anni, anche scarsi. Tanto è il tempo che separa l’Europa dall’euro digitale, la risposta dell’Unione all’avanzata delle stablecoin. Come da previsioni della vigilia, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, che ha in corso una due giorni di riunioni a Firenze, ha stabilito di avviare l’ultima fase sul progetto dell’euro digitale, quella di sviluppo, che segue la fase appena completata di preparazione. La svolta, però, arriverà solo nel 2029, anno in cui è prevista la prima emissione della nuova moneta. “Sulla base del presupposto che i co-legislatori lo faranno nel corso del 2026, un progetto pilota e delle transazioni iniziali potrebbero avvenire attorno alla metà del 2027. 🔗 Leggi su Formiche.net

