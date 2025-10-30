La Bce mantiene i tassi al 2% | la crescita Ue regge ma le prospettive sono incerte

Roma, 30 ottobre 2025 – Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: quello sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali resta al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Il costo del denaro resta al livello di giugno dopo 8 tagli. L'inflazione – si sottolinea – resta prossima all'obiettivo del 2% a medio termine e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo si conferma pressoché invariata. Il Consiglio direttivo riconosce che “l'economia ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale” con “il vigore del mercato del lavoro, la solidità dei bilanci del settore privato e le passate riduzioni dei tassi di interesse decise dal Consiglio direttivo” che “rimangono fattori importanti alla base della capacità di tenuta dell'economia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Bce mantiene i tassi al 2%: la crescita Ue regge, ma le prospettive sono incerte

Altre letture consigliate

Oggi la banca centrale europea dovrebbe mantenere invariati i tassi. Tra inflazione dei beni alimentari e congiuntura al palo il rebus della politica monetaria. - facebook.com Vai su Facebook

La #BCE con tutta probabilità non muoverà i tassi il 30 Ottobre. Inflazione è vicina al target (2%) Tenere i tassi al 2% vuol dire mantenere livello che dà stimolo ad economia mantenendosi margini x eventuale ribasso in caso di crisi - X Vai su X

La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Lo riporta msn.com

Bce mantiene tassi fermi: “Economia Eurozona continua a crescere” - (Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. sassarinotizie.com scrive

La Bce non taglia i tassi di interesse e li conferma al 2% - Per Francoforte l’inflazione rimane prossima all’obiettivo di medio termine del 2% e la valutazione sulle prospettive sul carovita è sostanzialmente invariata ... milanofinanza.it scrive