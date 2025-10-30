La Bce mantiene i tassi al 2% | la crescita Ue regge ma le prospettive sono incerte

Roma, 30 ottobre 2025  – Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: quello sui depositi al 2%, quello   sui rifinanziamenti principali resta al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Il costo del denaro resta al livello di giugno dopo 8 tagli. L'inflazione –  si sottolinea –  resta prossima all'obiettivo del 2% a medio termine e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo si conferma pressoché invariata. Il Consiglio direttivo riconosce che “l'economia ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale” con “il vigore del mercato del lavoro, la solidità dei bilanci del settore privato e le passate riduzioni dei tassi di interesse decise dal Consiglio direttivo” che “rimangono fattori importanti alla base della capacità di tenuta dell'economia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

