La Bce lascia i tassi invariati al 2% Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale

La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale»

La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati. Voto non unanime, la decisione tiene conto del quadro politico #ANSA - X Vai su X

Riunione BCE a Firenze, Lagarde lascia tassi fermi per terza volta consecutiva. Ma quel suo mantra a qualcuno fa paura -LIVE - Annuncio tassi BCE da Firenze post Fed di oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Lo riporta money.it

La Bce lascia i tassi invariati al 2% - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. tg24.sky.it scrive

La Bce non taglia i tassi di interesse e li conferma al 2% - Per Francoforte l’inflazione rimane prossima all’obiettivo di medio termine del 2% e la valutazione sulle prospettive sul carovita è sostanzialmente invariata ... Si legge su milanofinanza.it