La Bce lascia i tassi invariati al 2% Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale

La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al.

© Ilmessaggero.it - La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale»

