La Bce lascia i tassi invariati al 2 per cento
La riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, tenutasi a Firenze, si è conclusa con la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse. L’istituto di Francoforte ha confermato il tasso sui depositi al 2 per cento, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15 per cento e il tasso sui prestiti marginali al 2,40 per cento. La Bce ha dunque scelto di non modificare i livelli raggiunti lo scorso giugno, dopo una serie di otto riduzioni in 12 mesi che avevano complessivamente tagliato i tassi di due punti percentuali. Bce: «Obiettivo stabilizzare l’inflazione al 2 per cento a medio termine». 🔗 Leggi su Lettera43.it
La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati. Voto non unanime, la decisione tiene conto del quadro politico
La Bce lascia i tassi invariati al 2%. "Prospettive ancora incerte per dazi e tensioni geopolitiche" - Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso oggi di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse della BCE.
Bce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%.
La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%.