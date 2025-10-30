La riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, tenutasi a Firenze, si è conclusa con la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse. L’istituto di Francoforte ha confermato il tasso sui depositi al 2 per cento, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15 per cento e il tasso sui prestiti marginali al 2,40 per cento. La Bce ha dunque scelto di non modificare i livelli raggiunti lo scorso giugno, dopo una serie di otto riduzioni in 12 mesi che avevano complessivamente tagliato i tassi di due punti percentuali. Bce: «Obiettivo stabilizzare l’inflazione al 2 per cento a medio termine». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Bce lascia i tassi invariati al 2 per cento