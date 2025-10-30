La BCE lascia i tassi d' interesse invariati al 2% per la terza volta consecutiva 2,15% sui rifinanziamenti e 2,4% sui prestiti marginali
La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse, citando la stabilità dell'inflazione e i dati positivi su occupazione e crescita economica come ragioni A seguito della riunione del direttivo svoltasi a Firenze, la Banca Centrale Europea ha confermato i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
