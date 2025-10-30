La battaglia della luce | i Macchiaioli tornano a Milano con una mostra storica

Formatosi a Firenze a partire dal 1855, il movimento nacque come reazione all’inerzia formale delle Accademie, ma fu molto più di questo. I Macchiaioli erano un gruppo di pittori italiani attivi in Toscana nella seconda metà dell’Ottocento che, rompendo con le convenzioni antiquate insegnate dalle accademie d’arte italiane, credevano che le aree di luce e ombra, o “macchie” fossero le componenti principali di un’opera d’arte. Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026, Palazzo Reale ospita per la prima volta una delle più importanti retrospettive sul movimento, curata da Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

