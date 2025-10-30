La Banda della Magliana di Milano e il piano manageriale della Super Mamacita | rider della coca turni rimborsi e indennità tutto sul libro mastro
Nazza Calajò, il principe e il supernarcos della banda del quartiere milanese della Barona, ha sempre tenuto in buon conto il ruolo delle donne nel suo agguerrito gruppo criminale. A una di loro ad esempio regalò una piazza di spaccio, battezzandola proconsole con tre baci sulle guance davanti a sanguinari boss maschi. Certo poi quella donna, Rosangela Pecoraro detta Rosi Bike, si pentirà, regalandogli una condanna a 17 anni. Al di là di questo, le quote rosa nella banda sono sempre state rispettate. Tanto che con Nazza e il nipote Luca Calajò in carcere da tempo ormai, il traffico e lo spaccio è stato affidato a un cellula quasi tutta in rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
