La Banda dei Ratti | A sorpresa Netflix oltre a The Witcher rilascia anche il suo spin-off e avvisa di guardarlo dopo la 4 stagione

Notizia bomba per i fan di The Witcher! Netflix ha sganciato inaspettatamente un nuovo film, La Banda dei Ratti, che funge da prequel essenziale e colma le lacune narrative della appena rilasciata quarta stagione di The Witcher. La Banda dei Ratti è Già Disponibile in Streaming su Netflix. Mentre il mondo si tuffa nella quarta stagione di The Witcher, con Liam Hemsworth che indossa i panni di Geralt di Rivia, un’altra storia attende: il film di 80 minuti La Banda dei Ratti. Cosa Aspettarsi dal Film Prequel di The Witcher 4. Prequel Essenziale: Questo film è progettato per approfondire la storia del gruppo di criminali di strada noto come The Rats (I Ratti), introdotti per la prima volta nella terza stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

