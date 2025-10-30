La Bacigalupo Vasto Marina costretta a giocare a Ortona | Serve uno stadio all’altezza dei nostri colori
La Bacigalupo Vasto Marina giocherà ancora lontano da casa. La sfida contro la Pro Vasto, valida per il prossimo turno di campionato e in programma sabato 1 novembre alle ore 14:30, si disputerà infatti allo stadio comunale di Ortona.Una decisione sofferta ma inevitabile, spiegano dalla società. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Marcatori Eccellenza. Dal Cason ( Santegidiese 1948) comanda la speciale classifica con 8 . I colleghi di ASD Bacigalupo Vasto Marina e Celano Calcio inseguono ad una lunghezza.Kako Ortigao ( Folgore Delfino Curi Pescara) a 5 reti Renato Curi Angola - facebook.com Vai su Facebook
Lupi in rete 4 volte contro il Bacigalupo Vasto Marina - I rossoblu hanno giocato contro la Bacigalupo Vasto Marina formazione di promozione abruzzese segnando 4 ... Riporta rainews.it