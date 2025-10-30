La 22enne che ha denunciato La Russa jr per violenza sessuale | Archiviare è contro la mia dignità di donna

La gip del Tribunale di Milano ha archiviato l'indagine per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni. La 22enne che li aveva denunciati ha dichiarato: "Questo provvedimento è contro la mia dignità di donna, è contrario alla realtà dei fatti e alle dichiarazioni dei testimoni ed è contrario alle intercettazioni e alle prove". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La 22enne che ha denunciato La Russa jr per violenza sessuale: “Archiviare è contro la mia dignità di donna” - La gip del Tribunale di Milano ha archiviato l'indagine per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni ... fanpage.it scrive

La Russa Jr, archiviate le accuse per lui e l'amico dj. La giudice: «Lei sincera ma non fu violentata». La ragazza: «Contro la mia dignità di donna» - Non «vi è motivo di dubitare» della «buona fede» e «credibilità» della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, ... Secondo corriereadriatico.it

Caso La Russa jr: archiviate accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache - La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l’archiviazione dalle accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del ... msn.com scrive