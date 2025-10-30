Koulibaly | Volevo andare via per delle frasi di De Laurentiis su di me Ancelotti mi fece cambiare idea

Kalidou Koulibaly è tornato a parlare della sua esperienza al Napoli, rivelando un curioso aneddoto legato a Carlo Ancelotti. L’ex difensore azzurro, oggi in Arabia Saudita, si è raccontato nel podcast “Zack en Roue Libre”, svelando un retroscena clamoroso: Le parole di Koulibaly. «Il Napoli aveva ricevuto un’offerta da 100 milioni dal Manchester United, ma la società decise di non accettarla. Poi arrivò Ancelotti e mi disse: «Sono venuto qui per vincere lo scudetto, e tu che intenzioni hai?». Gli risposi sinceramente che volevo andare via. Mi spiegò che conosceva bene la situazione, ma che non mi avrebbe lasciato partire: se lo avesse fatto, avrebbe presentato le dimissioni il giorno successivo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

