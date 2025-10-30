Koulibaly svela la bugia di Higuain ai tempi della Juve | Mi arriva una foto e penso | è impossibile

L'ex difensore del Napoli ha raccontato cosa accadde nell'estate in cui l'attaccante argentino dette vita a uno dei trasferimenti più accesi della storia del calcio. "Gli chiesi: resti o vai via? Mi disse: no, no. ci vediamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Koulibaly rivela: "Lo United offrì 100 milioni! Ancelotti bloccò l'affare, il motivo" - X Vai su X

Koulibaly svela la bugia di Higuain ai tempi della Juve: “Mi arriva una foto e penso: è impossibile” - L'ex difensore del Napoli ha raccontato cosa accadde nell'estate in cui l'attaccante argentino dette vita a uno dei trasferimenti più accesi della storia ... fanpage.it scrive