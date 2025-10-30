Koulibaly e il tradimento di Higuain | Mi disse ‘ci vediamo domani’ ma vidi una foto che svelò tutto

Il tempo lenisce le ferite, ma certi tradimenti lasciano cicatrici indelebili nella memoria collettiva. E quello di Gonzalo Higuain, per i tifosi del Napoli, è uno di questi. Oggi, a distanza di anni, è Kalidou Koulibaly a riaprire quel capitolo doloroso. In un’intervista esplosiva nel podcast “Zack en Roue Libre”, l’ex colonna azzurra non ha raccontato solo un trasferimento, ma ha svelato il retroscena quasi cinematografico di una bugia che ha segnato un’intera estate, e di come lo ha scoperto. Higuain e Koulibaly Quale fu la bugia di Higuain a Koulibaly prima di passare alla Juventus?. Koulibaly ha rivelato di aver chiesto a Higuain via messaggio se sarebbe rimasto al Napoli, ricevendo una risposta affermativa e rassicurante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

