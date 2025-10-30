Kalidou Koulibaly torna a parlare del Napoli. Il difensore senegalese è stato in maglia partenopea dal 2014 fino al 2022, quando il Chelsea lo acquistò per una cifra intorno ai 38 milioni di euro. Il classe 1991 ha trattato diversi temi intorno all’ambiente Napoli, tra cui la convivenza con Sarri e Ancelotti e un’importante retroscena sull’offerta monstre proveniente dall’Inghilterra da 100 milioni di euro, trattativa poi non andata in porto. I 100 milioni rifiutati dal Napoli. Il tema più cocente dell’intervista è quello riguardante l’offerta da 100 milioni di euro del Manchester United per Kalidou Koulibaly, che il Napoli ha rispedito al mittente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Koulibaly e i 100 milioni dall’Inghilterra, la rivelazione è shock: “Era tutto fatto, poi…”