King of the Air il nuovo re del cielo è Andrea Principi

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolo in Sardegna per la terza e ultima tappa di qualificazione della competizione di kiteboarding Big Air più importante al mondo. Vittoria dell’italiano su Charles Brodel. Entrambi accedono alla finale di Città del Capo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

