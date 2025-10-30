Kim Kardashian tuona | L’allunaggio del 1969 è falso lo ha detto Buzz Aldrin che però non la pensa così

Kim Kardashian ha sollevato un acceso dibattito durante l’ultimo episodio di The Kardashians su Hulu, dichiarando apertamente di credere che lo sbarco sulla Luna del 1969 sia stato una messinscena. La star 45enne ha cercato di convincere la sua collega Sarah Paulson, con cui sta girando la nuova serie All’s Fair, prodotta da Ryan Murphy, mostrando quelli che considera prove evidenti della teoria del complotto. Buzz Aldrin sulla Luna (fonte: NASAUnsplash) Durante una conversazione sul set, Kim ha rivelato di aver raccolto numerosi materiali per supportare la sua tesi. Tra questi anche un’intervista in cui, secondo la sua interpretazione, Aldrin avrebbe ammesso che l’allunaggio non è mai avvenuto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

