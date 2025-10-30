Kim Kardashian | Lo sbarco sulla Luna? Per me non è mai successo

Le sue argomentazioni: «Perché sulla Luna non c’è gravità, ma la bandiera sventola? Le scarpe che hanno al museo, quelle che avrebbero usato sulla Luna, lasciano un’impronta diversa da quella delle foto. E poi: perché non ci sono stelle?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna? Per me non è mai successo»

