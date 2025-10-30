killer dei cani cellarosi rinviato a giudizio

Attentato continuato alla salute pubblica mediante deterioramento dell’ambiente, maltrattamento e uccisione di animali, evasione e minaccia continuata alla pubblica autorità. Queste le accuse che hanno portato al rinvio a giudizio di Giorgio Cellarosi, l’84enne sammarinese accusato di essere il killer dei cani del Titano. Un rinvio a giudizio arrivato al termine di una complessa e articolata attività investigativa da parte del reparto operativo e di polizia giudiziaria della Gendarmeria insieme alla sezione pronto intervento, ufficio infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria della Polizia Civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

