Killer dei cani Cellarosi rinviato a giudizio
Attentato continuato alla salute pubblica mediante deterioramento dell’ambiente, maltrattamento e uccisione di animali, evasione e minaccia continuata alla pubblica autorità. Queste le accuse che hanno portato al rinvio a giudizio di Giorgio Cellarosi, l’84enne sammarinese accusato di essere il killer dei cani del Titano. Un rinvio a giudizio arrivato al termine di una complessa e articolata attività investigativa da parte del reparto operativo e di polizia giudiziaria della Gendarmeria insieme alla sezione pronto intervento, ufficio infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria della Polizia Civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#SanMarino | Rinviato a giudizio il sospettato killer dei cani. È accusato di attentato continuato alla salute pubblica mediante deterioramento dell’ambiente, maltrattamento ed uccisione di animali, evasione e minaccia continuata alla pubblica autorità - X Vai su X
Ivan Sortino. Giulio Cercato · Energy. Esclusivo Ecco alle 2:00 di notte che cosa accade a Marzamemi. I tre cani killer in azione alla ricerca di gustosi gatti: c'è fame! Vai su Facebook
Killer dei cani, Cellarosi rinviato a giudizio - L’84enne sospettato di aver avvelenato decine di animali è accusato anche di evasione e minaccia continuata alla pubblica autorità ... Riporta ilrestodelcarlino.it