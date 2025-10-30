Kennedy Jr fa marcia indietro | Nessuna certezza che il paracetamolo causi l’autismo
Dopo settimane di polemiche sul presunto legame tra l’assunzione di paracetamolo in gravidanza e il rischio di autismo nei bambini, il segretario alla Salute statunitense Robert Kennedy Jr ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, chiarendo che non esiste alcuna certezza scientifica di un rapporto causa-effetto. «Lo abbiamo detto fin dall’inizio: l’associazione tra Tylenol dato in gravidanza e autismo non è sufficiente per dire con certezza che il farmaco lo provochi», ha dichiarato in conferenza stampa, come riporta l’ ANSA. Kennedy ha tuttavia aggiunto che alcuni studi – su animali, sangue cordonale e analisi osservazionali condotte in diversi Paesi – «suggeriscono un possibile legame», motivo per cui «è necessario un approccio prudente». 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Oggi è il World Pasta Day La pasta continua la sua marcia trionfale: non solo un pilastro della tradizione culinaria italiana, ma un alimento moderno, sano e versatile - facebook.com Vai su Facebook
Kennedy fa marcia indietro sul paracetamolo: «Non è certo che causi autismo» - A poco più di un mese dalle dichiarazioni di Donald Trump sul legame tra l'assunzione di paracetamolo in gravidanza e insorgenza di autismo nel nascituro, Robert Kennedy Jr ha fatto un ... Come scrive tio.ch
Kennedy Jr fa marcia indietro: «Nessuna certezza che il paracetamolo causi l’autismo» - Il segretario alla Salute Usa invita alla cautela: «Servono studi più solidi, ma le donne incinte si consultino con il medico». Segnala msn.com
Kennedy Jr, il ministro no vax fa marcia indietro: «Il vaccino è la chiave contro il morbillo». L'ammissione dopo due decessi - I came to Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8- Secondo ilmessaggero.it