Kennedy Jr fa marcia indietro | Nessuna certezza che il paracetamolo causi l’autismo

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di polemiche sul presunto legame tra  l’assunzione di paracetamolo in gravidanza  e il rischio di  autismo nei bambini, il segretario alla Salute statunitense  Robert Kennedy Jr  ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, chiarendo che  non esiste alcuna certezza scientifica  di un rapporto causa-effetto. «Lo abbiamo detto fin dall’inizio: l’associazione tra Tylenol dato in gravidanza e autismo non è sufficiente per dire con certezza che il farmaco lo provochi», ha dichiarato in conferenza stampa, come riporta l’ ANSA. Kennedy ha tuttavia aggiunto che alcuni studi – su animali, sangue cordonale e analisi osservazionali condotte in diversi Paesi – «suggeriscono un possibile legame», motivo per cui «è necessario un approccio prudente». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

