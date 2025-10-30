Kennedy Jr fa marcia indietro | Nessuna certezza che il paracetamolo causi l’autismo

Dopo settimane di polemiche sul presunto legame tra l’assunzione di paracetamolo in gravidanza e il rischio di autismo nei bambini, il segretario alla Salute statunitense Robert Kennedy Jr ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, chiarendo che non esiste alcuna certezza scientifica di un rapporto causa-effetto. «Lo abbiamo detto fin dall’inizio: l’associazione tra Tylenol dato in gravidanza e autismo non è sufficiente per dire con certezza che il farmaco lo provochi», ha dichiarato in conferenza stampa, come riporta l’ ANSA. Kennedy ha tuttavia aggiunto che alcuni studi – su animali, sangue cordonale e analisi osservazionali condotte in diversi Paesi – «suggeriscono un possibile legame», motivo per cui «è necessario un approccio prudente». 🔗 Leggi su Open.online