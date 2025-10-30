Kelly suona la carica dopo il successo con l’Udinese | il messaggio dell’inglese in vista della prossima gara con la Cremonese – FOTO

Kelly celebra il ritorno al successo: un messaggio di carica per il gruppo dopo la vittoria con l’Udinese, per ripartire dopo la crisi. Una boccata d’ossigeno, un sollievo atteso 46 giorni. La Juventus batte 3-1 l’Udinese e spezza finalmente l’incubo di otto partite consecutive senza vittorie (tre le sconfitte di fila). Una serata fondamentale, la prima del dopo-Tudor, guidata dall’allenatore ad interim Massimo Brambilla, che ha ridato il sorriso a un ambiente depresso e sfiduciato. E tra i primi a celebrare questo ritorno alla normalità c’è stato Lloyd Kelly, uno dei pilastri della nuova difesa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

il messaggio dell'inglese in vista della prossima gara con la Cremonese