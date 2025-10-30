Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #17 Dusty Rhodes esplode come babyface

Ci sono uomini che non appartengono al loro tempo, ma al sentimento collettivo di un’epoca. Dusty Rhodes era uno di questi. Nel 1977, mentre Ric Flair vestiva i panni del principe decadente, tra piume e narcisismo, Dusty emergeva come la sua antitesi naturale: un corpo imperfetto, un volto segnato, una voce roca. Eppure, in quell’imperfezione, il pubblico americano scoprì qualcosa che non vedeva da anni — sé stesso. Il ring come specchio del popolo. Dusty non lottava per vincere, ma per raccontare. Nato Virgil Riley Runnels Jr., figlio di un idraulico texano, crebbe nel polveroso sud dell’America, tra il clangore dei cantieri e il profumo di benzina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

