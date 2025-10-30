Katy Perry torna in Italia | unica data italiana al Lucca Summer Festival 2026

LUCCA – Dopo aver registrato il tutto esaurito al concerto di Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo appuntamento imperdibile. La superstar mondiale sarà protagonista del Lucca Summer Festival domenica 19 luglio 2026, calandosi nello scenario unico delle Mura Storiche di Lucca. Si tratta dell’ unico concerto italiano della cantante nel 2026. I biglietti saranno disponibili in due fasi: il pre-sale con Radio 101, dal 5 novembre alle 11 fino al 6 novembre alle 23,59 previa registrazione su R101.it, e la vendita generale a partire dal 7 novembre alle 11 su www.ticketone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

