Katy Perry al Lucca Summer Festival l’unica data italiana del 2026

Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo concerto al Lucca Summer Festival 2026. Dopo aver raggiunto il sold out nel concerto che la vedrà protagonista domenica 2 novembre a Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo, imperdibile appuntamento: domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. R101 è la radio ufficiale dell’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026. La vendita generale dei biglietti da venerdì 7 novembre ore 11:00. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Katy Perry, al Lucca Summer Festival l’unica data italiana del 2026

