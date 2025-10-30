Katy Perry al Lucca Summer Festival 2026 | data e biglietti

Un anno dopo Jennifer Lopez, il Lucca Summer Festival si appresta ad accogliere un’altra stella del pop mondiale contemporaneo. Il 19 luglio 2026, nella splendida cornice delle Mura storiche, ci sarà infatti Katy Perry, artista da 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di dischi venduti. Per la diva sarà il secondo concerto italiano a distanza di poco tempo: sarà infatti all’Unipol Arena di Bologna il 2 novembre per un live già sold out da diversi mesi. I biglietti saranno disponibili in una prevendita esclusiva Radio101 a partire da mercoledì 5 novembre alle 11 su Ticketone, previa registrazione sul sito ufficiale dell’emittente radiofonica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Katy Perry al Lucca Summer Festival 2026: data e biglietti

