Katy Perry | a luglio in concerto a Lucca

Una novità inaspettata: Katy Perry si esibirà a luglio 2026 al Lucca Summer Festival. Ma domenica prossima è attesa a Bologna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

katy perry a luglio in concerto a lucca

Katy Perry: a luglio in concerto a Lucca

