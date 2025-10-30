Katia La Nera il manager prestanome e i Glovo che portano cocaina in città | il romanzo criminale della Barona
Katia Elena Adragna, soprannominata "La Nera", teneva le redini del traffico di droga che faceva capo al clan Calajò nel quartiere Barona, Milano: tra i clienti anche politici e uomini influenti della città. Nelle indagini di Procura e Carabinieri la gestione dello spaccio con finti rider e il denaro riciclato attraverso un imprenditore di locali alla moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La 46enne Katia Adragna guidava la “Nuova Barona”, la cellula del clan Calajò che controllava il traffico di droga nel sud della città. Diciannove arresti, sequestrati appunti con nomi, quantità e pagamenti - facebook.com Vai su Facebook