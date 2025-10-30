Kate Middleton William minaccia le cugine Beatrice ed Eugenia di York

Kate Middleton deve calmare William che pare sia furioso per la situazione incresciosa creata da suo zio Andrea. Il Principe del Galles pretende che l’ex Duca di York lasci immediatamente il Royal Lodge e pare sia arrivato a minacciare le sue cugine Beatrice ed Eugenia per spingerle a fare pressione sul padre. Kate Middleton tiene a freno William. Anche se Kate Middleton è totalmente dalla parte di William e condivide con lui la necessità di introdurre una disciplina più ferrea all’interno della Corte in modo da non trovarsi in situazioni imbarazzanti come quella causata dal Principe Andrea, si rende perfettamente conto che va posto un freno alla furia di William. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, William minaccia le cugine Beatrice ed Eugenia di York

