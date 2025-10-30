Kate Middleton foto private rubate | vince la causa in tribunale

Kate Middleton e William hanno vinto la causa contro l’editore di Paris Match che lo scorso aprile aveva pubblicato una serie di foto private che li ritraeva in vacanza coi figli sulle Alpi francesi. Kate Middleton e William vincono la causa in tribunale. È la seconda volta che William e Kate Middleton vengono paparazzati in Francia e per la seconda volta vincono la causa per violazione della privacy. La prima volta ricorsero al tribunale contro Closer che pubblico delle foto di Kate in Senza veli, scattate mentre prendeva il sole su una terrazza privata in Provenza. Per quella causa i Principi del Galles ottennero un risarcimento milionario. 🔗 Leggi su Dilei.it

