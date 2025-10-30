Kane da impazzire! La mette all' incrocio con le spalle alla porta
Altro show di Harry Kane, che questa volta firma una doppietta in Coppa di Germania contro il Colonia. Partenza con il brivido per il Bayern, che va sotto alla mezz'ora dopo il gol di Ache. Dopo il pareggio di Luis Diaz, ecco che si rivede l'inglese, che indirizza il match in favore dei bavaresi: il primo dei due gol è un'autentica perla con il sinistro, dopo una torsione da vero campione. Chiude i conti Olise, che sigilla l'1-4 finale per la squadra di Kompany, che si qualifica al terzo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
