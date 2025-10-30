Kalulu Juve il difensore si prende ancora la scena | sacrificio e cambi di ruolo voto molto alto dopo la prestazione con l’Udinese

Kalulu Juve, prestazione da 6,5 per il francese: prima braccetto, poi esterno, si sacrifica e si guadagna una piena sufficienza. Una partita dai due volti, iniziata in difficoltà e finita in crescendo, con tanto sacrificio e un salvataggio decisivo. Nella sofferta ma fondamentale vittoria della Juventus sull’Udinese per 3-1, la prestazione di Pierre Kalulu è una delle note più positive. L’allenatore ad interim Massimo Brambilla lo ha riportato nel suo ruolo naturale di “braccetto” di destra della difesa a tre, e il francese, pur con qualche affanno iniziale, ha risposto presente, meritandosi una promozione piena da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

